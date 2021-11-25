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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüce: “Sakarya avantajlarıyla EXPO 2029 için en uygun şehirdir”

İHA

Başkan Yüce: “Sakarya avantajlarıyla EXPO 2029 için en uygun şehirdir”

Sakarya EXPO 2029 için Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğine (AIPH) ‘Kültür Bahçeleri’ temasıyla yapılan başvurunun ardından AIPH Başkanı Oosterom ve beraberindeki heyet Sakarya’ya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yüce, “Biz Sakarya olarak A1 kategorisinde bir EXPO’yu organize ederek sadece şehrimizin değil, ülkemizin de uluslararası camiada temsil edileceği bir organizasyona talip oluyoruz. Sakarya avantajlarıyla EXPO’yu en iyi şekilde yapabilecek bir şehirdir” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Kültür Bahçeleri’ temasıyla EXPO 2029 için girişimlerini sürdürüyor. Dünyada 5 yılda bir kez düzenlenen ve A1 seviyeye sahip organizasyon için daha önce başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitanio ile Dış İlişkiler Müdürü Elena Terekhova ile bir araya geldi. Buluşmada SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Ali Oktar ile bürokratlar yer aldı.
Adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Botanik EXPO’ları, botanik biliminin olimpiyatları olarak adlandırılır. Biz Sakarya olarak A1 kategorisinde bir EXPO’yu organize ederek sadece şehrimizin değil, ülkemizin de uluslararası camiada temsil edileceği bir organizasyona talip oluyoruz. Ülkemizde A1 kategorisinde bir EXPO yapılacaksa bunun şehrimizde olması kadar doğal bir durum yoktur. Sakarya sahip olduğu ekolojik avantajlar, büyük kentlere yakın olması, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde ülkemizin en büyük üretim potansiyeline sahip olan şehri olması münasebetiyle bu EXPO’yu hak etmektedir” dedi.
Sakarya EXPO 2029’un ana temasını ‘Kültür Bahçeleri’ olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya, farklı kültürlerin, farklı milletlerin bir arada ve huzur içinde yaşadığı bir kent olması nedeniyle bu temayı belirledik. EXPO’muzun ana teması Kültür Bahçeleri olacak. Ana temamız üç alt temadan oluşacaktır. Bunlar; Açlık ve Yetersiz Beslenme ile Mücadele, GETAT ve Doğa ile Yaşam. Özellikle açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele konusunda bitkilerden azami seviyede gerektiğine olan inancımızı bu organizasyona yansıttık. Sakarya, sahip olduğu çok kültürlü yapı sayesinde Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Afgan ve İran, Irak ve Suriye coğrafyasından gelen kültürel ve geleneksel uygulamaların yaygın olduğu bir şehirdir. GETAT hususunda dünya genelinde var olan uygulamaların büyük çoğunluğu burada görülebilir. Bu sebepledir ki EXPO’nun GETAT temasının en iyi şekilde yansıtılabileceği ender şehirlerden biri de Sakarya’dır. Kısaca belirttiğim tüm bu sebeplerden ötürü EXPO 2029’un Sakarya’da yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Sakarya dünya sahnesinde olmak istiyor
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom ise, “Sakarya'nın dünya sahnesinde varlığını hissettirmek isteyen, canlı ve hırslı bir şehir olduğu çok açık. İklim değişikliğinin zorlukları ve pek çok kentsel sorunla karşı karşıya olan bir dünyada, AIPH onaylı bir Uluslararası Bahçe Bitkileri Sergisinden daha iyi bir etkinliğe ev sahipliği yapmak yoktur. AIPH, bitkilerin gücü konusunda dünya şampiyonudur. Şehirlerde bitkilerin ve peyzajın iyi kullanılmasının dünyanın iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacağına ve vatandaşların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynayacağına içtenlikle inanıyoruz. Yeşil Şehir programımız, şehirleri bitkilerle neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendirmeye ve en iyi örnekleri sergilemeye odaklanmıştır. Sakarya'nın gerçek anlamda yeşil bir şehir olma hayali kuracağını umuyor ve bu yolculukta size yardımcı olmayı çok istiyoruz. AIPH onaylı bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak büyük bir sorumluluktur. Bunu yaparken AIPH'nin mesajlarını temsil edecek ve kendinizi şehir yeşillendirme ve sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olarak konumlandıracaksınız” şeklinde konuştu.

Yerinde incelemeler
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitanio ile Dış İlişkiler Müdürü Elena Terekhova ile Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı tarımsal projeleri, yeşile katkı sunan, peyzaj ve süs bitkiciliğinde öne çıkan yatırımlarını yerinde gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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