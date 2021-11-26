Otoyolda hız kesen manzara Sonbaharda kavak ağaçlarının resitali büyüledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sonbaharda kavak ağaçlarının sararan yaprakları TEM Otoyolu Sakarya geçişinde vatandaşların yolculuğuna renk katıyor. Sarının tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler adeta hız kesiyor.

Sonbaharın son günlerinde sararan ve yaprak dökmeye devam eden kavak ağaçları, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde izleyenlerine adeta resital sunuyor. Sarının tonlarına bürünen ağaçların süslediği alan izleyenlere göz ziyafeti yaşatırken eşsiz manzarada da yolculuk yapma imkanı sunuyor. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenler ise otoyolda adeta hız kesiyor. Görsel şölen oluşturan kavak ağaçları havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.