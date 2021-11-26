Büyükşehir 40 kilometrelik beton yol imalatında sona geldi

Sakarya’nın ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi Kocaali’de 40 kilometrelik beton yol imalatında sona geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağını yenilemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YolBak) ekipleri, son dönemde ‘beton yol’ çalışmalarına hız verdi. Tamamı öz kaynaklardan üretilen, yerli, dayanıklı ve ihtiyacı uzun yıllar karşılayabilecek kapasitedeki ‘beton yol’ imalatında Kocaali’deki 40 kilometrelik etabın sonuna gelindi. Güzergahın Yalpankaya, Yanıksayvant, Küplük, Açmabaşı, Çukurköy, Koğukpelit, Kirazlı ve Şerbetpınarı Mahallesi’ni kapsayan bölümü tamamlandı. Son bölüm olan Hızar Mahallesi’nde işlemde sona gelindi.

YolBak’tan yapılan açıklamada, “Sakarya’nın dört bir yanında güçlü ulaşım ağı ve trafiğin en güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kocaali’den, Sapanca’ya, Hendek’ten Kaynarca’ya tüm bölgelerde yürüttüğümüz yol imalatlarımızda kuzey bölgemize yeni bir ulaşım ağı kazandırdık. Yerli, ekonomik ve uzun ömürle olan beton yollarımızla bölgede ulaşım artık daha kolay” denildi.

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