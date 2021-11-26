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Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ‘robot resmi’ oluşturuldu Şahsın ailesine ulaşabilmek için oluşturulan resim paylaşıldı Emniyet tarafından yakını kaybolan ailelere çağrı yapıldı

İHA

Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ‘robot resmi’ oluşturuldu Şahsın ailesine ulaşabilmek için oluşturulan resim paylaşıldı Emniyet tarafından yakını kaybolan ailelere çağrı yapıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi’nde 3 Temmuz tarihinde bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen erkeğe ait cesedin Emniyet Kriminal Birimi tarafından ‘robot resmi’ oluşturuldu. Aylar önce bulunan cesedin ailesine ulaşmak için oluşturulan resim kamuoyuyla paylaşılarak, resimdeki kişiyi tanıyan vatandaşların emniyete ulaşmaları konusunda çağrı yapıldı.
Ekipleri harekete geçiren olay, 3 Temmuz 2021 tarihinde Adapazarı ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi mevkiinden geçen Çark Deresi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, derenin içinde insan cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı cesette yapılan incelemelerde, cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine gönderilen cesedin yaklaşık 34 aylık olduğu da belirlenmişti.
Yaklaşık 5 ay önce bulunan cesedin henüz kimliği belirlenemedi. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin Emniyet Kriminal Birimi tarafından ailesine ulaşmak amacı ile ‘robot resmi’ oluşturuldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü önceki tarihlerde yakınları kaybolmuş vatandaşlara çağrıda bulunarak ‘robot resmi’ kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Önceki tarihlerde yakını kayıp olan ve ‘robot resme’ benzeyen vatandaşlarımızın 112 polis imdat hattı ile Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne ait 0264 241 54 30 numaralı telefonu aramaları” istenildi.

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