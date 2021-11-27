Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı Hattat Mahmut Şahin: “Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var”

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde doğduğu evde vefat eden ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı. Programda konuşan Hattat Mahmut Şahin ise 50 kişilik gönüllüyle Özel’in evinin bir müze haline getirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 2005 yılında doğduğu evde vefat eden ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel adına ‘Ahde Vefa’ programı yapıldı. Düzenlenen programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Sakarya Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Resül Narin, programın moderatörü Tacettin Özkaraman, Yazar Fahri Tuna, SAÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi ve Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, Hattat Nafi Özdin, Bestekar Abdullah Uysal, Hattat Mahmut Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hattat Hafız Saim Özel’in fotoğraf gösterisi ile başlayan program, eserlerinin anlatımı ile devam etti. Programa konuşmacı olarak katılan Fahri Tuna, Özel’in hayatını anlatması ve sorucevap kısmından sonra etkinlik sona erdi. Program sonrasında konuşan Hattat Mahmut Şahin, Özel’in evinin müze olması yönünde yetkili kişilerle görüştüğünü ve bu konu için çalışma başlatılacağının sözünü aldığını belirtti.



"Bir din adamı olarak mesleğine ağırlık verdi"

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi ve Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, “Saim Özel’i anmak aslında yapılması gereken bir faaliyetti. Çünkü Saim Özel bu bölgenin bir değeridir. Dolayısıyla belediyelerin, kültürel kurumların bu değerleri gündeme getirmesi onların normal görevleridir. Bu doğrultuda Sakarya Belediyesini ve Yazarlar Birliği'ni tebrik etmek istiyorum. Saim Özel Hocamız bu bölgenin bir değeridir. Özellikle hat sanatının unutulduğu 19501960’larda bu sanata gönül vermiş, çalışmış Halim Özyazıcı Hoca'yla uzun süre beraber olmuş bir de talebe yetiştirmeye çalışmış ve kendi çapında eserler vermeye gayret etmiş. Kendisi hep söylerdi, 'Ben önce hafızım sonra hattatım.' Yani hat sanatında belli bir seviyede idi ama daha çok bir din adamı olarak mesleğine ağırlık verdi” dedi.



Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var

Hattat Hafız Saim Özel’in hayatını kaybettiği evin müze olması için yetkililerle görüştüğünü belirten Hattat Mahmut Şahin ise “Saim Özel Hocamızı hem hattat hem de Kurra Hafız olarak tanıdık. 1996 yılında birkaç arkadaşımızla beraber İstanbul’da ikamet ettiği eve gidip orada röportaj yapmıştık, o zaman tanıma fırsatımız oldu. Taraklılı'ydı. 1999 yılında depremden sonra buraya yerleşti ve birkaç sefer hattat arkadaşlarla hanımı ile kendisini Taraklı’da da ziyaret ettik. Şimdi de Taraklı’da kendi yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var. Bunu da yaklaşık 50 kişilik bir gönüllü grubuyla başarmaya çalışıyoruz. Bugün güzel haberler aldık. Gerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerekse Sakarya Valiliğinde bir görüşmemiz olmuştu, orada bir müze açılması için sözler aldık. İnşallah bunlar yerini bulur ve Saim Hocamız fani dünyada bir nebzede olsa gelecek nesillere eserleriyle örnek örnek olur. Bugün yapılan program gerçekten çok güzeldi, yaklaşık 100 kişinin dinlediği bir program ki pandemi döneminde az bir sayı değil bu. 100 kişinin katılım sağladığı ve 5 kişinin konuşmacı olduğu bir program oldu. Herkes anılarını paylaştı. Gerçekten hakkıyla Kur’anı Kerim’i okuyan, hakkıyla yazmaya çalışan ve hakkıyla yaşamaya çalışan bir faniyi andık. Ölüm hepimizin başına gelebilecek bir olay ama onun öldükten 1516 sene sonra gene bir ahde vefa ismiyle tekrardan anılması çok büyük bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

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