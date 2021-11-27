Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı Hattat Mahmut Şahin: “Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı Hattat Mahmut Şahin: “Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var”

İHA

Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı Hattat Mahmut Şahin: “Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var”

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde doğduğu evde vefat eden ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı. Programda konuşan Hattat Mahmut Şahin ise 50 kişilik gönüllüyle Özel’in evinin bir müze haline getirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 2005 yılında doğduğu evde vefat eden ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel adına ‘Ahde Vefa’ programı yapıldı. Düzenlenen programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Sakarya Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Resül Narin, programın moderatörü Tacettin Özkaraman, Yazar Fahri Tuna, SAÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi ve Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, Hattat Nafi Özdin, Bestekar Abdullah Uysal, Hattat Mahmut Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hattat Hafız Saim Özel’in fotoğraf gösterisi ile başlayan program, eserlerinin anlatımı ile devam etti. Programa konuşmacı olarak katılan Fahri Tuna, Özel’in hayatını anlatması ve sorucevap kısmından sonra etkinlik sona erdi. Program sonrasında konuşan Hattat Mahmut Şahin, Özel’in evinin müze olması yönünde yetkili kişilerle görüştüğünü ve bu konu için çalışma başlatılacağının sözünü aldığını belirtti.

"Bir din adamı olarak mesleğine ağırlık verdi"
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi ve Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, “Saim Özel’i anmak aslında yapılması gereken bir faaliyetti. Çünkü Saim Özel bu bölgenin bir değeridir. Dolayısıyla belediyelerin, kültürel kurumların bu değerleri gündeme getirmesi onların normal görevleridir. Bu doğrultuda Sakarya Belediyesini ve Yazarlar Birliği'ni tebrik etmek istiyorum. Saim Özel Hocamız bu bölgenin bir değeridir. Özellikle hat sanatının unutulduğu 19501960’larda bu sanata gönül vermiş, çalışmış Halim Özyazıcı Hoca'yla uzun süre beraber olmuş bir de talebe yetiştirmeye çalışmış ve kendi çapında eserler vermeye gayret etmiş. Kendisi hep söylerdi, 'Ben önce hafızım sonra hattatım.' Yani hat sanatında belli bir seviyede idi ama daha çok bir din adamı olarak mesleğine ağırlık verdi” dedi.

Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var
Hattat Hafız Saim Özel’in hayatını kaybettiği evin müze olması için yetkililerle görüştüğünü belirten Hattat Mahmut Şahin ise “Saim Özel Hocamızı hem hattat hem de Kurra Hafız olarak tanıdık. 1996 yılında birkaç arkadaşımızla beraber İstanbul’da ikamet ettiği eve gidip orada röportaj yapmıştık, o zaman tanıma fırsatımız oldu. Taraklılı'ydı. 1999 yılında depremden sonra buraya yerleşti ve birkaç sefer hattat arkadaşlarla hanımı ile kendisini Taraklı’da da ziyaret ettik. Şimdi de Taraklı’da kendi yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var. Bunu da yaklaşık 50 kişilik bir gönüllü grubuyla başarmaya çalışıyoruz. Bugün güzel haberler aldık. Gerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerekse Sakarya Valiliğinde bir görüşmemiz olmuştu, orada bir müze açılması için sözler aldık. İnşallah bunlar yerini bulur ve Saim Hocamız fani dünyada bir nebzede olsa gelecek nesillere eserleriyle örnek örnek olur. Bugün yapılan program gerçekten çok güzeldi, yaklaşık 100 kişinin dinlediği bir program ki pandemi döneminde az bir sayı değil bu. 100 kişinin katılım sağladığı ve 5 kişinin konuşmacı olduğu bir program oldu. Herkes anılarını paylaştı. Gerçekten hakkıyla Kur’anı Kerim’i okuyan, hakkıyla yazmaya çalışan ve hakkıyla yaşamaya çalışan bir faniyi andık. Ölüm hepimizin başına gelebilecek bir olay ama onun öldükten 1516 sene sonra gene bir ahde vefa ismiyle tekrardan anılması çok büyük bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı’dan günümüze 700 yıllık tarih Alaattin Yılmaz, “Dikilen ilk çınar ağaçlarından biri diyebiliriz”
YEREL HABERLER Osmanlı’dan günümüze 700 yıllık tarih Alaattin ...
Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı
YEREL HABERLER Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı
Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ‘robot resmi’ oluşturuldu Şahsın ailesine ulaşabilmek için oluşturulan resim paylaşıldı Emniyet tarafından yakını kaybolan ailelere çağrı yapıldı
YEREL HABERLER Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ...
Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu 
YEREL HABERLER Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için ...
Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı Kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya dolandırıcıları polise ...
Ünlü sanatçının yer aldığı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçının yer aldığı tiyatro oyunu ayakta ...
Büyükşehir 40 kilometrelik beton yol imalatında sona geldi
YEREL HABERLER Büyükşehir 40 kilometrelik beton yol imalatında sona ...
Büyükşehir tekstil ürünlerini kendi üretiyor Hünerli ellerde üretimler hız kazandı
YEREL HABERLER Büyükşehir tekstil ürünlerini kendi üretiyor Hünerli ...
Uluslararası çip tasarım yarışmasında SUBÜ başarısı
YEREL HABERLER Uluslararası çip tasarım yarışmasında SUBÜ başarısı
Geleceğin sporcuları bu merkezde yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları bu merkezde yetişecek
Çocuk Akademisi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çocuk Akademisi’ne yoğun ilgi
Sakarya’da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner dolu araçta kendisini yakmak istedi Ticaret anlaşmazlığı yaşadığı kişilerin dükkanın önüne çektiği kamyonetle korku dolu anlar yaşattı İtfaiye ve polisin başarılı müdahalesi olası faciayı önledi
YEREL HABERLER Sakarya’da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner ...
Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Otoyolda hız kesen manzara Sonbaharda kavak ağaçlarının resitali büyüledi
YEREL HABERLER Otoyolda hız kesen manzara Sonbaharda kavak ...
Eski İçişleri Bakanı Güneş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski İçişleri Bakanı Güneş son yolculuğuna uğurlandı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ...
Sapanca Cevizi SUBÜ çalışmalarıyla markalaşıyor
YEREL HABERLER Sapanca Cevizi SUBÜ çalışmalarıyla markalaşıyor
Hattat Saim Özel’e saygı gecesi
YEREL HABERLER Hattat Saim Özel’e saygı gecesi
Başkan Alemdar: "Genç sporcuların başarıları gururlandırıyor"
YEREL HABERLER Başkan Alemdar: "Genç sporcuların başarıları ...
Büyükşehir’in ürünleri İstanbul Helal EXPO’da
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ürünleri İstanbul Helal EXPO’da
Başkan Yüce: “Sakarya avantajlarıyla EXPO 2029 için en uygun şehirdir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sakarya avantajlarıyla EXPO 2029 için ...
Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan’da
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk ...
SAÜ'de Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar sempozyumu
YEREL HABERLER SAÜ'de Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar ...
Kadınlar, polis ekipleri tarafından şiddete karşı bilinçlendirildi
YEREL HABERLER Kadınlar, polis ekipleri tarafından şiddete karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.