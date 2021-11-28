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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdivan’da metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

İHA

Serdivan’da metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Serdivan ilçesinde bulunan metruk bina belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Uzun zamandır kullanılmayan, görüntü kirliliğine neden olan ve mahalle sakinlerinin yıkılması için talepte bulunduğu İstiklal Mahallesi 431. Sokak’taki metruk bina, Belediye Meclisi’nden çıkan yıkım kararının ardından Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yıkıldı. Yıkım sırasında Serdivan Belediyesi Zabıta ekipleri de çevre güvenliğini sağlarken yıkımın yapıldığı sokak geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

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