Karatede Balkan Şampiyonası 3’üncüsü Sakarya’dan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında 3’üncü oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, 2628 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonasında 3’üncü oldu. Genç karateci, 1’inci turda Slovenyalı rakibini 60’la geçti. Balıkçıoğlu, Bosnalı rakibine 41 mağlup olmasının ardından üçüncülük maçında karşılaştığı diğer Bosnalı sporcuyu 91 yenerek şampiyonayı 3’üncülükle tamamladı. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Şampiyonayı başarıyla tamamlayan Abdülkerim Balıkçıoğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
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