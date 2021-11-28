Uyuşturucu konusunda vatandaşlar bu tırda bilgilendirilecek

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için il il gezen ‘Narko Tır’ Sakarya’ya geliyor.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Narko Tır' Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanında kurulacak. Uzman personel, tırın içinde bulunan 12 adet dijital ekranlarda uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri göstererek, vatandaşları bilgilendirecek. 2930 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Demokrasi Meydanında bulunacak olan tırı, saat 09.30 17.30 saatleri arasında vatandaşlar ziyaret edebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.