Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

İHA

Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen programda sahne alan eğitimciler, kendilerini dinlemeye gelen meslektaşlarını ezgileri, türkü ve şarkılarıyla adeta büyüledi. Müzik dolu keyifli anların yaşandığı konferans salonunda alkış sesleri de eksik olmadı.
Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak eğitimcilere yönelik düzenlenen “Bir Başkadır Benim Öğretmenim” konser programında keyif dolu saatler yaşandı. Eğitimcilerden oluşan 7 kişilik kadro, sahne alarak dinleyenlere şarkı, türkü ve ezgileriyle tam bir dinleti resitali sundu. Karasu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Demirbaş Örgen, Aziziye İlkokulu Sınıf Öğretmeni Lale Turhan, Karadeniz MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, ÖZŞEN Koleji Müzik Öğretmeni Hilmi Erhan Eryılmaz, Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nesrin Bozkurt, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Caner Yerli ile Karasu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Mehmet Yıldız’dan oluşan kadro, program sonunda büyük alkış aldı.

Öğretmenler anıldı
Program öncesi şehit öğretmenler anısına ve Karasu’da görev yaparken hayatlarını kaybeden Karasu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Eşref Kaşıkçı ile Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Solmaz anısına bir video sunumu gösterildi. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, program öncesi kulisi ziyaret etti. Turhan, “Öğretmenlerimiz, toplumu şekillendiren kişiler olmanın yanı sıra kendileri için de konser verebilen, şiir programı yapabilen örnek bir meslek grubu olduğunu kanıtladı. Hepsine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Hem hüzün hem eğlence dolu konser
Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, “Öğretmenler Günü’nün anlamına özel hazırladığımız konser ile meslektaşlarımıza moral vermeyi amaçladık. 7 kişilik eğitimci kadromuzla eğlenceli ve hüzünlendirici ezgiler sunacağız” diye konuşurken, Sınıf Öğretmeni Lale Turhan’da, “Böyle güzel bir ekipte bulunmaktan çok mutluyum. Dilimizin döndüğünce üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Meslektaşlarımızı biraz güldüreceğiz, biraz hüzünlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 ...
Uyuşturucu konusunda vatandaşlar bu tırda bilgilendirilecek
YEREL HABERLER Uyuşturucu konusunda vatandaşlar bu tırda ...
Oscar adayı filmin yönetmeni Büyükşehir’in konuğu olacak
YEREL HABERLER Oscar adayı filmin yönetmeni Büyükşehir’in konuğu ...
Karatede Balkan Şampiyonası 3’üncüsü Sakarya’dan
YEREL HABERLER Karatede Balkan Şampiyonası 3’üncüsü Sakarya’dan
Serdivan’da metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Serdivan’da metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak insafsızlıktır” MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı: “Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz” MHP’li yetkililer ‘Adım adım 2023, İl İl Anadolu’ programı kapsamında Sakarya’ya geldi
YEREL HABERLER MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Dünyadaki sıkıntıları ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Etimesgut Belediyespor: ...
Osmanlı’dan günümüze 700 yıllık tarih Alaattin Yılmaz, “Dikilen ilk çınar ağaçlarından biri diyebiliriz”
YEREL HABERLER Osmanlı’dan günümüze 700 yıllık tarih Alaattin ...
Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında anıldı Hattat Mahmut Şahin: “Yaşadığı ve vefat ettiği evde bir müze çalışmasına niyetimiz var”
YEREL HABERLER Hattat Hafız Saim Özel, ‘Ahde Vefa’ programında ...
Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı
YEREL HABERLER Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı
Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ‘robot resmi’ oluşturuldu Şahsın ailesine ulaşabilmek için oluşturulan resim paylaşıldı Emniyet tarafından yakını kaybolan ailelere çağrı yapıldı
YEREL HABERLER Cesedi derede bulunmuştu kimliği tespit edilemeyince ...
Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu 
YEREL HABERLER Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için ...
Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı Kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya dolandırıcıları polise ...
Ünlü sanatçının yer aldığı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçının yer aldığı tiyatro oyunu ayakta ...
Büyükşehir 40 kilometrelik beton yol imalatında sona geldi
YEREL HABERLER Büyükşehir 40 kilometrelik beton yol imalatında sona ...
Büyükşehir tekstil ürünlerini kendi üretiyor Hünerli ellerde üretimler hız kazandı
YEREL HABERLER Büyükşehir tekstil ürünlerini kendi üretiyor Hünerli ...
Uluslararası çip tasarım yarışmasında SUBÜ başarısı
YEREL HABERLER Uluslararası çip tasarım yarışmasında SUBÜ başarısı
Geleceğin sporcuları bu merkezde yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları bu merkezde yetişecek
Çocuk Akademisi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çocuk Akademisi’ne yoğun ilgi
Sakarya’da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner dolu araçta kendisini yakmak istedi Ticaret anlaşmazlığı yaşadığı kişilerin dükkanın önüne çektiği kamyonetle korku dolu anlar yaşattı İtfaiye ve polisin başarılı müdahalesi olası faciayı önledi
YEREL HABERLER Sakarya’da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner ...
Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Otoyolda hız kesen manzara Sonbaharda kavak ağaçlarının resitali büyüledi
YEREL HABERLER Otoyolda hız kesen manzara Sonbaharda kavak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.