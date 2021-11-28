Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen programda sahne alan eğitimciler, kendilerini dinlemeye gelen meslektaşlarını ezgileri, türkü ve şarkılarıyla adeta büyüledi. Müzik dolu keyifli anların yaşandığı konferans salonunda alkış sesleri de eksik olmadı.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak eğitimcilere yönelik düzenlenen “Bir Başkadır Benim Öğretmenim” konser programında keyif dolu saatler yaşandı. Eğitimcilerden oluşan 7 kişilik kadro, sahne alarak dinleyenlere şarkı, türkü ve ezgileriyle tam bir dinleti resitali sundu. Karasu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Demirbaş Örgen, Aziziye İlkokulu Sınıf Öğretmeni Lale Turhan, Karadeniz MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, ÖZŞEN Koleji Müzik Öğretmeni Hilmi Erhan Eryılmaz, Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nesrin Bozkurt, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Caner Yerli ile Karasu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Mehmet Yıldız’dan oluşan kadro, program sonunda büyük alkış aldı.



Öğretmenler anıldı

Program öncesi şehit öğretmenler anısına ve Karasu’da görev yaparken hayatlarını kaybeden Karasu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Eşref Kaşıkçı ile Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Solmaz anısına bir video sunumu gösterildi. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, program öncesi kulisi ziyaret etti. Turhan, “Öğretmenlerimiz, toplumu şekillendiren kişiler olmanın yanı sıra kendileri için de konser verebilen, şiir programı yapabilen örnek bir meslek grubu olduğunu kanıtladı. Hepsine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.



Hem hüzün hem eğlence dolu konser

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, “Öğretmenler Günü’nün anlamına özel hazırladığımız konser ile meslektaşlarımıza moral vermeyi amaçladık. 7 kişilik eğitimci kadromuzla eğlenceli ve hüzünlendirici ezgiler sunacağız” diye konuşurken, Sınıf Öğretmeni Lale Turhan’da, “Böyle güzel bir ekipte bulunmaktan çok mutluyum. Dilimizin döndüğünce üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Meslektaşlarımızı biraz güldüreceğiz, biraz hüzünlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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