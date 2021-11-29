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Sakarya, EXPO 2029´a talip oldu

DHA

Sakarya, EXPO 2029´a talip oldu


SAKARYA, (DHA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonu tarafından düzenlenecek EXPO 2029´a A1 kategorisinde ev sahibi olmak için hazırlıklara başladığını duyurdu. Yaklaşık 6 ay sürmesi planlanan organizasyonun adaylarından Sakarya, ekolojik çeşitliliğiyle avantajlı görünürken kenti ziyaret eden Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği´nin de (AIPH) desteğini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kültür Bahçeleri" temasıyla devam eden adaylık sürecinin ayrıntılarını anlattı.Sakarya, yeni bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı. Dış mekân süs bitkisi üretiminde Türkiye´de ilk sırada bulunan kent, Büyükşehir Belediyesi´nin girişimleriyle A1 kategorisinde EXPO 2029´a aday oldu. Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonu´nun dünyanın farklı şehirlerinde 5 yılda bir düzenlediği organizasyon, bu alandaki en geniş katılımlı etkinliklerden biri olmasıyla önem taşıyor. 6 ay sürecek organizasyona 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin geleceği tahmin ediliyor.29 BİN AĞAÇ, 80 BİN ÇALI GRUBU BİTKİ DİKİLECEKDoğal güzellikleri ve kente yapılan yatırımlarla cazibe merkezine dönüşen Sakarya´nın EXPO 2029 için en güçlü aday olduğunu belirten Yüce, "Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nde düzenlediğimiz BMX Supercross Dünya Kupası´ndan sonra şehrimizi yeni uluslararası etkinliklerle dünyaya tanıtacağız. Sakarya Nehri´nin kenarına inşa edeceğimiz EXPO 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı, yeni bir çevreci yaşam ve rekreasyon merkezi olacak. Proje tamamlandığında burada 86 tür ve 255 çeşit olmak üzere 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşitten oluşan 80 bin çalı grubu bitki dikeceğiz" dedi.MASKOT OLARAK KABAK BİTKİSİ SEÇİLDİ"2029 Sakarya Uluslararası Bahçecilik Exposu" adıyla hazırlanan başvuru projesinde "Kültür Bahçeleri" temasının belirlendiğini söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu tercihte kentte huzur içinde yaşayan farklı kültürlerin etkili olduğunu belirtti. Yüce, maskot olarak coğrafi işaret alan ve Sakarya ile özdeşleşen kabak bitkisini seçtiklerini ifade ederek, "Kültür Bahçeleri temamız üç alt temadan oluşmaktadır. İlk hedefimiz tarımsal üretimi artırarak vatandaşları güvenli ve sağlıklı gıdalarla buluşturmak. İkinci alt temamız bitkilerin iyileştirici gücünden yararlanarak alternatif tıp için yetiştirdiğimiz aromatik bitkileri tanıtmak. Son olaraksa çağımızın en büyük sorunu stresi tabiat ile yenmek ve doğal yaşamın avantajlarını anlatmak" diye konuştu.TÜRKİYE´NİN 7 BÖLGESİ SAKARYA´DA BULUŞACAKProje kapsamında EXPO alanına Türkiye´nin 7 coğrafi bölgesine ait kültür evlerinin inşa edileceğini kaydeden Yüce, bu noktalarda gastronomi zenginliğinin bulunacağını söyledi. Yüce, sözlerinin devamında, "Bu 7 bölge evinde aynı zamanda terapi yöntemleri geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın örneklerine ulaşılacak. Ayrıca projemiz içinde ekolojik yaşam alanları, göl, orman, meyve bahçeleri, köy evleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim alanları ve karavan kamp yerleri de olacak. Yeni bilgi ve teknolojilerin gelecek nesillere aktarılacağı uygulamalı eğitim merkezimiz de vatandaşlara hizmet verecek" ifadelerini kullandı.AIPH HEYETİ SAKARYA´YA TAM NOT VERDİUluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH), üst düzey bir heyet ile Sakarya´yı ziyaret etti. AIPH Başkanı Bernard Oosterom, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitanio ve Dış İlişkiler Müdürü Elena Terekhova´dan oluşan heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile EXPO alanını gezerek incelemelerde bulundu. EXPO adaylığında Sakarya´ya destek mesajı veren Oosterom şunları söyledi:"Sakarya'nın gerçek anlamda yeşil bir şehir olma hayali kuracağını umuyor ve bu yolculukta size yardımcı olmayı çok istiyoruz. AIPH onaylı bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak büyük bir sorumluluk. Sakarya´yı şehir yeşillendirme ve sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olarak konumlandıracaksınız. Bu ziyaretin AIPH ile Sakarya arasındaki uzun ve verimli ilişkinin başlangıcı olmasını diliyoruz."   DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez
2021-11-29 12:57:38

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