Sakarya’nın güneyine ulaşım hamlesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin güney ilçesi Pamukova’da 4 mahalleyi bağlayan Sakarya ve Kocaeli arasındaki ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yol asfaltlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirmek için gecegündüz çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YolBak) ekipleri, güney bölgesinde bulunan Mesruriye (Gonca) Yolu’nu baştan aşağı yenileyerek asfaltladı. Ekipler; Hayrettin, Çilekli, Bacıköy, Hüseyinli ve Mesruriye mahallelerini birbirine bağlayan ve ayrıca Sakarya ile Kocaeli arasındaki ulaşımın sağlandığı 12 kilometrelik bölümde işlemi bitirdi. 20 kilometrelik uzunluğa sahip yola yaklaşık 20 bin ton asfalt döküldü. Kırsal bölgelerdeki mahallelerin ilçe ve il merkezine ulaşımını da büyük ölçüde rahatlatan bu çalışmadan memnuniyet duyan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

YolBak Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak şehrin her köşesinde çalışmaya, üretmeye ve vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz. Güney bölgemizde önemli bir ulaşım ağı olan Gonca’nın 12 kilometrelik yol ağını baştan aşağı yeniledik ve asfaltladık. Aynı anda şehrin her bölgesinde asfalt ekiplerimiz Sakarya’nın ulaşım ağını güçlendirmek için gayretle çalışmaya devam etmektedir” denildi.

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