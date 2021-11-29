Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra bölgemizin batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sakarya genelinde Salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımız, bu ihtimale karşı, olumsuzlukların önüne geçmek için tüm hazırlıklarını yapmalıdır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.