Adapazarı Belediyesi Aralık kültür sanat takvimi açıklandı

Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Aralık ayı takvimini açıkladı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kültür sanatta Aralık ayının da dolu dolu geçeceğini vurguladı.

Kültür Sanat etkinliklerine Adapazarlıların yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Işıksu, “Alanında birçok kıymetli ismi, birbirinden güzel etkinlikleri her ay düzenli bir takvime bağlı olarak hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Söyleşi, konferans, imza günü, konser, özel ve devlet tiyatroları, atölyeler, çocuk sineması ve sergi geniş bir yelpazede kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizin istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aralık ayı için de kültür sanat dostlarıyla buluşacağımız, çok kıymetli isimlerin ve etkinliklerin yer aldığı dolu dolu bir takvim hazırladık. Tüm hemşehrilerimiz etkinliklerimize davetlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklanan takvime göre etkinlikler, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Adapazarlı efsane futbolcu Tuncay Şanlı’nın katılacağı Aynalıkavak Sohbetiyle başlayacak. Aralık etkinliklerinde, Neyzen Hakan Alvan, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan, Edebiyatçı ve müzisyen Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Akif’in Torunu Selma Ersoy Argon ve Hayati İnanç Adapazarlılarla buluşacak. Özel ve Devlet Tiyatroları da çocuk ve yetişkin oyunlarıyla Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

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