Etkisini gösteren lodos binanın çatısını uçurdu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan lodos, 2 katlı binanın çatısının uçmasına sebep oldu.

Karasu’nun Darıçayırı Mahallesi’nde meydana gelen olayda etkisini arttıran lodos Hatipler Sokak üzerinde yer alan T.Y.’ye ait iki katlı betonarme binanın çatısını uçurdu. Büyük bir gürültüyle binadan ayrılan çatının malzemeleri, bina bahçesine ve yola düştü. Binada maddi hasar meydana gelirken uçan çatı sokaktaki elektrik tellerini kopardı.

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