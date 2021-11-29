Sakarya´da okullar tatil edildi 

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SAKARYA, (DHA)- SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, lodos nedeniyle yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Kaldırım şu paylaşımda bulundu:

"İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." DHA-Genel Türkiye-Sakarya Mesut ÇATAK

2021-11-29 21:20:44



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