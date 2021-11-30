Denizcilik MYO öğrencileri Maden Deresi’ni keşfetti

Kocaali’de Maden Deresi ve çevresini gezen SUBÜ Denizcilik MYO öğrencileri ve akademisyenleri, çeşitli faaliyetlerle hafta sonunun keyfini çıkardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi iş birliği ile düzenlenen organizasyonda Maden Deresi ve çevresini gezdi. Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, MYO Sekreteri Öğr. Gör. Ömer Faruk Demirok ve akademisyenlerin de yer aldığı organizasyona 40’a yakın öğrenci katıldı.

Öğrenciler doğa yürüyüşü, okçuluk ve halat çekme gibi faaliyetlerle yeşilin ve hafta sonunun keyfini çıkardı. Denizcilik MYO’dan yapılan açıklamada, “Yeni kurulan özellikli bir okul olarak öğrencilerimizin ders dışındaki zamanlarını da etkin geçirmelerini ve şehrimizi tanımalarını önemsiyoruz. Bu anlamda ilçemizdeki kurumların da katkılarıyla faaliyetlerimiz çeşitlenerek devam edecek” denildi.

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