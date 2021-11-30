Serdivan’da programlara lodos arası

Serdivan Belediyesi, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve yağışa bağlı olarak etkinliklere bir gün ara verildiğini belirtildi.

Marmara genelinde bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve yağışa bağlı olarak Serdivan Belediyesi Fikir Sanat ve Çocuk Akademisi’ndeki etkinliklere bir gün ara verildiği belirtildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ifade ederek, her türlü olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olduklarını ve durumları anlık değerlendirdiklerini ifade etti.

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