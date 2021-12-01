Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen 1. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu’nda (ICOMS) iletişim alanında faaliyet yürüten araştırmacılar bir araya geldi.

Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS), Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde düzenlenen uluslararası bir organizasyon olarak bu yıl ilk defa çevrim içi gerçekleştirildi. İletişim alanının interdisipliner olma özelliğini göz önünde bulundurarak, belirli bir alt temadan ziyade iletişim özelinde olmak üzere birçok farklı kategoride üretim yapan akademisyenleri bir araya getirecek bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum, iletişim alanında faaliyet yürüten araştırmacılar için önemli bir buluşma noktası olarak bu yıl başlangıcını yaptı. Moderatörlüğünü SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in yaptı.



Esnek ve dinamik bir eğitim modeli uygulamaya çalışıyoruz

Sempozyumda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Savaşan, 21 oturumdan oluşan yoğun sempozyum takvimine dikkat çekerek, “Bu sempozyum da iletişim alanına katkılar sunacak hem de esasında interdisipliner bir alan olan iletişim alanında ürün ortaya koyanlar arasında network oluşmasına da yol açacaktır. Denir ki ‘Tüm eğitim sistemi aslında o topluma ve insanlığa yeni bir ses ve soluk olacak, düşünce ve çağın sorunlarına karşı esaslı çözümler üretecek o biriki kişi için vardır’ bu tür etkinlikler belki de bu kişilerin ortaya çıkmasını sağlayacak diye ümit ediyorum. Biz de üniversitemizde öğrencilerin hedef koymalarını ve hedeflerini ihtiyaçlarına binaen revize etmelerini sağlayacak, onları hayat boyu yenileme dinamizmine kavuşturacak esnek ve dinamik bir eğitim modeli uygulamaya çalışıyoruz” dedi.



Türkiye’yi ayakta tutacak bireylerin yetişmesi için iletişim eğitimine olan ihtiyaç açıktır

Türkiye’nin fikir ikliminde dil ve iletişime yönelik yaşadığı kimi problemleri iletişim alanında eğitim gören gençlerin ve ileride bu alanda çalışacak geleceğin iletişimcilerinin çözeceğine vurgu yapan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, “Dünyayı dönüştürecek, Türkiye’yi ayakta tutacak, önümüzdeki korkunç virajı alabilecek kıratta bireylerin yetişmesi için eğitime ve özellikle iletişim eğitimine olan ihtiyaç açıktır. Üniversiteden yeni mezun olan arkadaş gittiği yeri aydınlatmalı, ellerini kavuşturup oturmamalı. Çünkü neden en taze bilgi onda. Böyle bir felsefi inançtan başlıyoruz. Bugün eğer felsefeden başlatacaksanız Aristo’dan başlanmaz. Çünkü Aristo dünya düşün düzeyinde ekarte edileli en az beş yüz yıl oldu” diye konuştu.



Genç akademisyen adayları için önemli bir platform

Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, “Bu organizasyonlar özellikle akademik kariyerlerinin başlangıç aşamasında olan genç akademisyen adayları için önemli bir platform. Bu tip toplantılarda araştırmacıların yaptığı tebliğler önemli bilgiler barındırıyor fakat bana göre bu organizasyonların temelini, alanda çalışma yürüten araştırmacıların birbirleriyle tanışması, ilgi alanlarına göre fikir alışverişinde bulunmaları ve ilişki ağlarını geliştirerek ortak çalışmalar ve projeler için birbirlerini desteklemeleri oluşturuyor. Salgın döneminde pek çok alan gibi akademi alanında da mecburen bireysellik artarken ortak çalışma olanakları azaldı. Şimdi salgının etkileri azaldıkça bu ortaklık duygusunu geliştireceğimizi ve tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Umarım önümüzdeki sene ICOMS da yüz yüze yapılır” şeklinde konuştu.

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