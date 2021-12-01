Şehrin içme suyu alt yapısı büyükşehirle güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Pamukova ilçesinde 4 farklı mahallenin içme suyunu en sağlıklı şekilde sağlayacak 300 metreküp hacimli bir depo ve 8 bin metrelik içme suyu hattını bölgeye kazandıracak.

SASKİ şehrin içme suyu alt yapısını baştan sona yeniliyor. Bu kapsamda Pamukova ilçesinde içme suyunu vatandaşlara ulaştıracak yeni bir alt yapı projesinin yapımına başlandı. İlk etapta Hüseyinli, Çilekli, Akçakaya ve Gonca mahallelerinde mevcut kaynakların yanında, alternatif su kaynaklarının da devreye alınarak, suyun bölgeye en sağlıklı şekilde ulaştırtılması için yeni bir alt yapı oluşturuluyor. Projenin ikinci etabında ise alternatif kaynaklardan elde edilen içme suyu Gonca Mahallesi’ne de ulaştırılacak. Bölgeye 4 farklı mahallenin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan 300 metreküp hacimli içme suyu deposu ile 8 bin metre uzunluğunda içme suyu borusu inşa ediliyor.

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