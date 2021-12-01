Sakarya’da 9 kilo 730 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 9 kilo 730 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi’nde sürücülüğünü F.B. isimli şahsın yaptığı araç jandarma ekiplerince kontrol için durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 5 kilo280 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Durdurulan aracın ateşli silahla yaralama olayında şüpheli olan A.E. isimli şahsın kullandığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler A.E.’nin ikametinde gerçekleştirdikleri aramalarda ise; 2 bidon içerisinde toplam 4 kilo 450 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Toplamda 9 kilo 730 gram esrar maddesinin ele geçirildiği konuyla alakalı savcılığa sevk edilen F.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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