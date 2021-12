Lodosun etkili olduğu 48 saatte 33 farklı olaya müdahale ettiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtına ve lodosun etkili olduğu son 48 saatte çatı uçması, beton yapıların kopması, direk ile ağaç devrilmesi gibi 33 farklı olaya müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtına ve lodosun etkili olduğu son 48 saatte yaşananların bilançosunu açıkladı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere SASKİ, Çevre Koruma Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, bu süreçte teyakkuz halinde vatandaşa hizmet verdi. Büyükşehir İtfaiyesi, 16 ilçenin tamamında fırtına ve lodosun etkili olduğu saatlerde 33 farklı vakaya müdahale etti. Olumsuz hava şartlarının getirdiği olaylar neticesinde çatı kopması, yola devrilen ağaç, çatı uçması, çatı panellerinin düşmesi, benzinlik çatısı devrilmesi, binadan kiremit ve betonların düşmesi, tehlike arz eden duvar, trafiği kapatan devrilmiş ağaç, aracın üzerine devrilen ağaç, aydınlatma direği devrilmesi, beton duvarın devrilmesi gibi vakalarla karşılaşarak müdahalede bulundu.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşımıza zor zamanında el uzatmak bizim öncelikli görevimiz. Tüm birimlerle teyakkuz halinde olduğumuz 48 saatlik kritik süreçte Sakarya’mız genelinde şiddetli fırtına ve lodosun getirdiği olumsuzluklarla karşılaştık. 16 farklı ilçede aldığımız ihbarlar üzerine, vatandaşımızın hayatını olumsuz etkileyen tüm vakalara anında müdahale ettik. Olumsuz hava şartları sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan her bir hemşerimizin yanına dakikalar içinde ulaştık ve müdahale ettik. Bu süreçte fedakarca çalışan personelimizle, Sakaryalıların her zaman yanındayız, görev başında hazırız. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.