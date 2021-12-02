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Şampiyonlar bu merkezde yetişecek 'Akyazı Spor Kompleksi' temeli atılıyor

İHA

Şampiyonlar bu merkezde yetişecek 'Akyazı Spor Kompleksi' temeli atılıyor

Akyazı Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçeye kazandıracağı 'Akyazı Spor Kompleksi' projesinin temeli yarın atılacak. Belediye Başkanı Bilal Soykan ise son hazırlıkları yerinde inceledi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yaptığı görüşmeler neticesinde ilçeye gençlik merkezi kazandırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğünden alınan desteklerle yatırımına başlanan bin kişilik kapasitede olan ve içerisinde kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok tesisin bulunacağı ‘Akyazı Spor Kompleksi’ projesinin temeli, yarın saat 14.00'te Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında atılacak. Akyazı’yı güzelleştirmek ve geliştirmek için yola çıktıklarını ve bu hedef için projeler ürettiklerini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Spor Kompleksi’nin ilçenin en büyük projelerinden bir tanesi olacağını ifade etti.
Temelin atılacağı alanda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazılı hemşehrilerimize yakışır bir Spor Kompleksi inşa edilecek. Aynı zamanda ilçemizin yeni şampiyon sporcuları da burada yetişecek. Büyük önem verdiğimiz bu projenin temeli yarın saat 14.00’da Akyazı Atatürk Spor Salonu yanındaki inşaat alanımızda gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimizi Spor Kompleksimizin temel atma törenine davet ediyorum” dedi.

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