Aynalıkavak Sohbetlerinin ilk konuğu Tuncay Şanlı oldu

Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, tecrübeli futbolcu Tuncay Şanlı’nın katıldığı ‘Aynalıkavak Sohbetleri’yle başladı.

Sakaryalı tecrübeli futbolcu Tuncay Şanlı, Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği Aralık Kültür Sanat Etkinliklerinin ilk konuğu oldu. Moderatörlüğünü, muhabir ve spiker olan Erhan Kaytanbay’ın üstlendiği, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve yardımcılarının ev sahipliği yaptığı söyleşiye; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Erenler Belediyesi Eski Başkanı Cavit Öztürk, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çeşitli spor derneklerinin yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.



İnsanın geldiği yeri unutmaması çok önemli

Kendisini Sakarya’ya daima bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Şanlı, “Şuan kendimi maça çıkmış gibi heyecanlı hissediyorum. Birbirinden değerli konuklar var burada. Zaten Sakarya’ya her geldiğimde ilk maçımdaki heyecanı yaşıyorum. İnsanın geldiği yeri unutmaması çok önemli. Ben Tuncay Şanlı olduysam Sakarya sayesinde olmuşumdur. Yeşil Siyahlı formayı terlettiğim için olmuşumdur. O yüzden Sakarya’nın yeri bende her zaman çok farklıdır. Ailem burada, dostlarım burada, yatırımlarım burada. Sakarya’dan kopamam. O yüzden sürekli Sakarya’ya geliyorum” dedi.



Adapazarı’na sevdalı bir insanım ben

Sakaryaspor’u her zaman yakından takip ettiğini ifade eden Şanlı, “Sakaryaspor’un lige yükselme maçına Eskişehir’e trenle gittiğimizde golü göremedik bile, çünkü o coşkuyla tribünden düşmüştük. Sakaryaspor’a, Çark Caddesine, kısacası Adapazarı’na sevdalı bir insanım ben. Buradaki sevgi bağı çok farklı bir şey. Yatırımlarımı da ben buraya yapıyorum, ailem de buradan kopamıyor. Ben bu şehrin sokaklarında hedeflerime koştum. Hacıoğlu’ndan TEK’e yürüyerek antrenmanlarıma gidiyordum. Bugünlere gelmemde ailemin, hocalarımın, Sakarya’nın emeği çok büyük” diye konuştu.



Aynalı Kavak sohbetlerinde şehrimizin değerlerini konuk ediyoruz

Aynalıkavak Sohbetlerine katılma nezaketi gösterdiği için Tuncay Şanlı’ya teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrimizin bir değeri olan Tuncay Şanlı’yı kültür sanat etkinliklerimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Biz her ay Aynalı Kavak sohbetlerinde şehrimizin değerlerini konuk ediyoruz. Bugün de Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryasporlu futbolcumuz Tuncay Şanlı’yı ağırladık. Kendilerine ve kıymetli konuklarımıza bugün aramızda oldukları ve bu keyifli sohbete iştirak ettikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

