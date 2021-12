En zor anlarda yaşlıların yanlarında olacaklar YADEM, Sağlıklı Yaşam Birimi’ni kurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yardıma ihtiyacı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Sağlıklı Yaşam Birimi’ni kurdu.

Sakarya’da sosyal belediyeciliğin sembollerinden biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) hizmetlerine her gün bir yenisini ekliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı YADEM, yardıma muhtaç olan yaşlıların her konuda yanında olabilmek için ‘Sağlıklı Yaşam Birimi’ ekibini kurdu. Daha önce yaşlıların kişisel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayan YADEM, sağlık kadrosunu kurulan yeni birime dahil etti. Kişisel bakım ekibine, alanında tecrübeli olan 3 hemşire katıldı. Birimin faaliyete alınmasıyla birlikte yardıma ihtiyaç duyan yaşlıların her konuda hizmet alabileceği yeni bir proje başlatıldı. Birim personeli sahaya çıktı; sağlık ve kişisel bakım konusunda destek ihtiyacı olan 65 yaş üzeri tüm yaşlıların kapısını çalmaya başladı. Görevliler, ilaç takibi, hastane refakati, kronik ve genel hastalık takibi, sağlık taraması, kişisel bakım, aşılama ve hastane randevusu konusunda hizmet veriyor. Yaşlılara hastalık durumuna bağlı önleyici sağlık hizmeti de sunan personel, gerekli durumda hasta refakati yapıyor. Ekip ayrıca doktor randevusu olan yaşlıları hastaneye ulaştırıp takibini yaptıktan sonra yeniden evine bırakıyor.

Konuya ilişkin YADEM’den yapılan açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla, yardıma muhtaç olan ve desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her çalışmada ilginin, şefkatin ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Bu noktada kurduğumuz yeni birimimizle yaptığımız çalışmaları kapsamlı hale getirerek daha fazla hemşerimize ulaşıp, onlara fayda sağlamak için gayretimizi artırdık. 2021 yılında 415 yaşlıya kişisel bakım hizmeti veren, 115 hastane refakati yapan ve yüzlerce yaşlımızın elinden tutan YADEM’imiz kurulan yeni ekiple yaşlıların ihtiyaç duydukları her an yanında olacak. Duyarlı vatandaşlarımızın, gelir durumu yetersiz, bakacak kimsesi olmayan ve hizmet alması gerektiğini düşündükleri yaşlılarımızı 444 40 54 (37703771 dahili) ve 153 numaralı iletişim hatlarından bizlere bildirmelerini istiyoruz” denildi.

