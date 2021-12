Başkan Kılıç, koltuğunu çocuklara bıraktı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Yaptığımız her projede ve günlük çalışma programlarımızda engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engelleri kaldırmak için en ince detayları düşünüyoruz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Erenler Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve okul yöneticilerinin katıldığı ziyarette, Başkan Kılıç, koltuğunu sembolik olarak çocuklara bıraktı.

Vatandaşların eşit şartlarda hizmetlere erişmesi için çalıştıklarını belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Engelli kelimesi hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bizler hayatın her alanında her bir vatandaşımızın eşit şartlarda hizmetlere erişmesi için çalışıyoruz. Bir insanın yürüme engeli, görme engeli, hareket engeli bulunabilir, fakat devletimizin sunduğu hizmetlere erişmede bir aksaklık yaşamaması gerekli. Bu sebeple vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de özel eğitim alarak engelleri aşma yolunda önemli adımlar atan anaokulu öğrencilerimizi ağırladık. Çok şükür ki devletimiz bu konuda özellikle son 18 yılda büyük atılımlar yaptı. Artık engelli evlatlarımız özel eğitim alarak ilerde kendi ayakları üzerinde hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Öğrencilerimize seviyle ve şefkatle eğitim veren öğretmenlerimize ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısacası sevginin olduğu engel yoktur” dedi.

