Tüfekle otomobile ateş açıp, kaçtılar



Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, apartmanın önündeki otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Karasu'nun Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Eda D.´nin evinin önüne park ettiği otomobile, gece yarısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. 3 katlı binada oturanlar, büyük korku yaşarken, polise haber verildi. Saçmaların isabet etmesiyle aracın kaportası hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri de incelemede bulundu. Ekipler, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Eda D. de polis merkezine giderek, ifade verirken, şikayetçi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-12-04 15:31:55



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