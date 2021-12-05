4 ayda 600 sokak hayvanına umut oldular Çeşitli sebeplerden yaralanan hayvanlar burada hayata tutunuyor Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “Burayı canlarımızın, sessiz dostlarımızın hizmetine sunduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 ayda 600 sokak hayvanına umut oldular Çeşitli sebeplerden yaralanan hayvanlar burada hayata tutunuyor Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “Burayı canlarımızın, sessiz dostlarımızın hizmetine sunduk”

İHA

4 ayda 600 sokak hayvanına umut oldular Çeşitli sebeplerden yaralanan hayvanlar burada hayata tutunuyor Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “Burayı canlarımızın, sessiz dostlarımızın hizmetine sunduk”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaralanan ve tedavi edilmesi gereken 600 hayvan, 4 ay önce açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde yeniden hayata tutundu.
Çeşitli sebeplerden dolayı yaralanan ve tedavi ihtiyacı duyan sokak hayvanları Akyazı Belediyesi’nce tedavi ediliyor. İlçe belediye ekiplerince bulunan yaralı ve tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlar Ağustos ayında açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne getiriliyor. Buraya getirilen hayvanların sağlık kontrolleri veteriner hekim tarafından yapılarak tedavilerine başlanıyor. Trafik kazaları, çeşitli deri enfeksiyonları, çeşitli doku ve organ kayıpları, metabolik hastalıklar, viral hastalıklar gibi sebeplerden dolayı getirilen sokak hayvanlarının muayeneleri yapıldıktan sonra tedavi sürecine başlanıyor. Tedavi edilen hayvanlar daha sonrasında takibi yapılmak üzere küpeleme ve çipleme işlemleri ardından doğal ortamlarına bırakılıyor. Açıldığı günden bu güne kadar 600 hayvana umut olan bakım evinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan hayvanlarda yaşamlarını kendisine tahsis edilen alanda sürdürüyor. Bakım evini genişletmeyi planladıklarını aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, genişletilen bölümde farklı cinslerde hayvanlar olacağını dile getirdi. Ördek, tavuk, keçi, kuzu, inek gibi birçok hayvanın bulunacağını belirten Soykan, çocukları bakım evine getirerek onlara hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerin aktardı.

"Sahipli sahipsiz hayvanların rehabilitasyonlarıyla ilgili burada çalışmalar yapıyoruz"
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu yıl Ağustos ayında rehabilitasyon merkezimizin açılışını yaptık. Veteriner hekimimizin de iş başı yapmasından sonra Akyazı’da sahipli ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonlarıyla ilgili burada çalışmalar yapıyoruz. Merkezimizi canlarımızın, sessiz dostlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Yaratılanı seviyoruz, Yaradan'dan ötürü düsturuyla onların da bir can olduğunu bilerek onlara da hizmet veriyoruz. Burada trafik kazası veya başka kazalarda olan hayvanlar olsun ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak sahadalar ve bu dostlarımızı alıyoruz. Onların tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yasa ve yönetmeliği çerçevesinde kimilerini kısırlaştırıp doğal ortamına bırakıyoruz, kimilerini de burada misafir ederek sahiplendirme işlemi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda buranın bir bölümünü diğer hayvanlarında olduğu kısım haline getireceğiz. Ondan sonra da okul çocuklarımızı gerekirse kendi imkanlarımızla buraya taşıyarak hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

"600 sokak hayvanının tedavisini omuzlamış bulunduk"
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde görevli veteriner hekim Leyla Coşkun, “Bugüne kadar yaklaşık 600 sokak hayvanının tedavisini omuzlamış bulunduk. Bunların bir kısmını doğa koruma ve milli parklar veri tabanına işlemiş bulunduk. Bununla beraber yaklaşık 12 tanesi hayatlarının sonuna kadar burada bizimle beraber kalacaklar bunlar engelleri olan çocuklarımız. Sokaktan aldığımız canları öncelikle stres faktörünü en aza indirmek için bir alanda tutup daha sonrasında genel muayeneleri bittikten sonra içerdeki kısma alıp kısırlaştırma operasyonu, küpeleme, çipleme, kuduz aşılarını yapıyoruz. Mahalle mahalle sokak sokak dolaşan ekiplerimiz buldukları sokak hayvanlarını topluyoruz ve burada tedavi altına alıyoruz. Topladığımız hayvanlara da güzel bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. İlçe genelinde ise belirli bölgelerde de besleme noktaları oluşturup ilçenin her canlı için yaşanabilir ortam amacında çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

"Onlara saygı duyalım ve yaşam alanlarını gasp etmeyelim"
Leyla Coşkun, “Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle lütfen herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koysun çünkü onlar da bizlerle birlikte bu evrende yaşıyorlar hatta biz onların evreninde yaşıyoruz bence. Doğal olarak onlara saygı duyalım ve yaşam alanlarını gasp etmeyelim ortamlarına dokunmayalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yol şeker pancarı ile kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
YEREL HABERLER Yol şeker pancarı ile kaplandı, sürücüler ilerlemekte ...
AK Parti'li Kurtulmuş: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Herkesi tatmin edecek çok ...
Numan Kurtulmuş: "Türkiye böyle giderse birkaç sene içerisinde kendi uçak motorunu yapan bir ülke konumuna gelecek" AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin siyasi geleneğinin güçlü yürüyüşü bugün İHA’larımızı, SİHA’larımızı ortaya çıkardı” AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda buluştu
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: "Türkiye böyle giderse birkaç sene ...
Sakarya’da polis ekiplerinden kimse kaçamıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da polis ekiplerinden kimse kaçamıyor
Öğrenciler bu müzede tarihe tanıklık ediyor
YEREL HABERLER Öğrenciler bu müzede tarihe tanıklık ediyor
Kadın sürücünün otomobili gece yarısı kurşunlandı
YEREL HABERLER Kadın sürücünün otomobili gece yarısı kurşunlandı
Tüfekle otomobile ateş açıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Tüfekle otomobile ateş açıp, kaçtılar
Yanlış yere park ettiği yetmedi, dikkatsizliği kaza ile neticelendi Motosiklet sürücüsü havada takla attı Yaya geçidine park eden sürücü ‘U’ dönüş yaparken motosikletle çarpıştı
YEREL HABERLER Yanlış yere park ettiği yetmedi, dikkatsizliği kaza ...
Başkan Kılıç, koltuğunu çocuklara bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, koltuğunu çocuklara bıraktı
İlçe tarihinin en büyük projesi, 43 milyonluk yatırımın temeli atıldı Akyazı Spor Kompleksi temel atma töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İlçe tarihinin en büyük projesi, 43 milyonluk ...
Yılın en iyi istasyonu personeline Sağlık Müdüründen plaket
YEREL HABERLER Yılın en iyi istasyonu personeline Sağlık Müdüründen ...
Başkan Alemdar: “Hayatı paylaşmaya engel yok”
YEREL HABERLER Başkan Alemdar: “Hayatı paylaşmaya engel yok”
Başkan Yüce, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ...
En zor anlarda yaşlıların yanlarında olacaklar YADEM, Sağlıklı Yaşam Birimi’ni kurdu
YEREL HABERLER En zor anlarda yaşlıların yanlarında olacaklar YADEM, ...
Sakarya’da yolsuzluk operasyonu: 2 tutuklama Adli kontrolle serbest bırakılmışlardı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrasında tutuklandılar
YEREL HABERLER Sakarya’da yolsuzluk operasyonu: 2 tutuklama Adli ...
Sakarya’da jandarmadan şafak operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da jandarmadan şafak operasyonu: 4 gözaltı
Öğrenciler ‘Tarihin Bilinmeyen Yönleri’ söyleyişisinde buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Tarihin Bilinmeyen Yönleri’ ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı Operasyonlarda 64 kilo 717 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli ...
Sakarya’da sürücü kurslarında 2022 yılının taban fiyatları belli oldu 11 Aralık’tan itibaren ‘B’ sınıfında taban fiyat 2 bin 774 lira olacak
YEREL HABERLER Sakarya’da sürücü kurslarında 2022 yılının taban ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.