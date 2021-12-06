Havai fişek davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu Cumhuriyet Savcısı, 7 sanık hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam ediyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin görülen davanın altıncı duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ile sanık Y.C. ile H.A.V.’nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın 6’ncı duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö, A.A, A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraf avukatları belgeler hakkında yaptıkları beyanları sonrasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet Savcısı, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ile sanık Y.C. ile H.A.V.’nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı beyanlarını açıklayan müşteki avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını olası kast suçundan da cezalandırmaları gerektiğini belirterek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için ek süre istediler. Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam ediyor.

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