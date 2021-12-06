Evinin önünde bacağından vuruldu 

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, Hasan Ali U. evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ali U., evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hasan Ali U. tüfekle ateş açılması sonucu sol bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Hasan Ali U., Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-12-06 23:22:52



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