Serkan Çağrı AKM’de sevenleriyle buluştu

Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı AKM’de Sakaryalı müzikseverlerle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında birbirinden farklı program ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında son olarak Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) konser programı düzenlendi. Türkiye’nin en ünlü klarnet virtüözlerinden usta sanatçı Serkan Çağrı, müzikseverlerle buluştu. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yakından takip etti. Çağrı, farklı eserleri yorumladığı performansıyla katılımcıların beğenisini kazandı. Başkan Yüce, program sonunda ünlü sanatçıya hediye takdiminde bulunarak teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizle kültür, sanat ve müzik dolu akşamlarda bir araya geliyoruz. Doludolu geçen Kasım Ayı Kültür Etkinliklerimizin ardından yine birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Aralık programımıza başladık. Türkiye’nin yakından tanıdığı birbirinden değerli isimleri, Sakarya’mızda ağırlıyoruz. Son olarak çok kıymetli Serkan Çağrı’nın şehrimizde gerçekleştirdiği konser programına ilgi büyük oldu. Her bir hemşehrimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle” denildi.

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