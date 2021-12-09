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DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısının davasında karar Müebbet hapis cezasına çarptırılan örgüt üyesi, öldürdüğü kişiye ilişkin kendini böyle savundu: "Türkiye düşmanı bir mensup için beni neden suçluyorsunuz?"

İHA

Sakarya'da yakalanan DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Ürdün uyruklu örgüt üyesi A.Z.A.A.D., son kez hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısının davasında karar Müebbet hapis cezasına çarptırılan örgüt üyesi, öldürdüğü kişiye ilişkin kendini böyle savundu: "Türkiye düşmanı bir mensup için beni neden suçluyorsunuz?"

Sakarya'da yakalanan DEAŞ’ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Ürdün uyruklu örgüt üyesi A.Z.A.A.D., son kez hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya’da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın, DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak’ta hakim olduğu bölgelerde 20142017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"Pişmanım"
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve sanık hakkında açılan davada yer alan suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki savunmasını yapmak için tercüman aracılığıyla söz hakkı verilen tutuklu sanık A.Z.A.A.D., DEAŞ terör örgütüne kendi isteğiyle katıldığını, pişman olduğunu ve ailesiyle Türkiye’ye sığındığını söyledi. Sanık, soruşturma aşamasında DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin fotoğraflarından teşhis ettiğini, kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu da belirterek, Türkiye’de herhangi bir örgüt faaliyetinde bulunmadığını anlattı.

"Türkiye düşmanı bir mensup için beni neden suçluyorsunuz?"
Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık A.Z.A.A.D., "Adam öldürme suçlamasıyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Videonun montaj olduğunu söyledim ve bu şahsı benim öldürdüğüme dair bir kanıt yoktur. PKK ya da Suriye'deki Beşşar Esad'ın Nusaybin ordusundan bu adam, Türk değil. PKK, Türkiye’nin düşmanı ve Türkiye’nin aleyhine faaliyet yürüten bir örgüttür. Türkiye’de zaten birçok PKK örgüt üyesini öldürüyor. Dolayısıyla her ne kadar bu adamı ben öldürmediysem de Türkiye düşmanı bir mensup için beni neden suçluyorsunuz? Bu adam Türk değil, Türkiye’de öldürülmedi. Ben Türkiye topraklarında ve Türklere karşı hiçbir faaliyette bulunmadım. Daha önceki savunmalarımda da söylediğim gibi, DEAŞ’lı faaliyetlerimi samimiyetle anlattım. Bu ifadelerime itibar edilmesini istiyorum. Neden bu videodan benim üzerime geliyorsunuz? İddianamede yer alan adam öldürme konusunda söylediğim cümlelere itibar edilmesini istiyorum" dedi.

"Örgüt içerisinde gerçekleştirdiğim faaliyetlerden dolayı pişmanım"
Örgüte katıldığı için pişman olduğunu söyleyen sanık, savunmasına şöyle devam etti:
"Bütün ifadelerimde kendi isteğimle örgüte katıldığımı, 2017 yılına kadar faaliyet gösterdiğimi samimiyetimle anlattım ancak yönetici vasfıyla faaliyet gösterdiğimi kabul etmiyorum. Örgüt içerisinde gerçekleştirdiğim faaliyetlerden dolayı pişmanım. Bu video dışında örgüt içerisinde bir tane fotoğrafım yok. Video ise benim bu eyleme mecbur bırakıldığımı göstermektedir. Soruşturma aşaması boyunca örgüt hakkında sorulan sorulara korkusuzca cevap verdim. Ayrıca örgütün üst düzey yöneticilerinin fotoğraflarını teşhis ettim, bunların faaliyetlerini sizlerle ve emniyete söyledim. Bu da samimiyetim ve pişmanlığımı gösteriyor. Örgütten kaçarak güvenli bir yaşam için ailemle Türkiye’ye sığındım. Uzun süredir Türkiye’deyim ve örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadım, katılmadım. Bu da benim DEAŞ üyeliğinde pişmanlığımı gösterir. Mahkemenin şunu dikkate almasını istiyorum; ben bir hata yaptım, bir babayım ve 6 çocuğumla bakıma muhtaç bir karım var. Tahliyemi talep ediyorum"
Söz hakkı verilen sanık avukatı ise sanığın tutukluluk sürecinin göz önünde bulundurularak, tahliyesini istedi.

Karar
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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