SASKİ, Kuzuluk’ta yağmursuyu hattını yeniliyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ilçesinde alt yapı çalışmaları kapsamında başlattığı yağmur suyu hattının 400 metrelik kısmını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Akyazı Caddesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları sayesinde bölgeyi yeni yağmur suyu hattı ile buluşturacak. Yenilenen ve uzun yıllar boyunca sorun çıkartmayacak bin 200 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattının 400 metrelik kısmı tamamlanırken, hat imalatı üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Akyazı Caddesi’nin yağmursuyu altyapısı hazır hale gelecek.

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