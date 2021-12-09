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RTÜK Başkanı Şahin: “İnceleme başlatılması demek o yapım veya programa ceza anlamına gelmez” “İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK’ün bakıyor anlamına gelir” “Kurul toplanacak daha, belki ceza alacak belki de almayacak. Ama RTÜK Başkanı dün akşam bastı cezayı diye anlatıldı” RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sakarya’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

İHA

RTÜK Başkanı Şahin: “İnceleme başlatılması demek o yapım veya programa ceza anlamına gelmez” “İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK’ün bakıyor anlamına gelir” “Kurul toplanacak daha, belki ceza alacak belki de almayacak. Ama RTÜK Başkanı dün akşam bastı cezayı diye anlatıldı” RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sakarya’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Dijital film ve dizi izleme platformunda yayınlanan, Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği program hakkında inceleme başlatıldığını duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK’ün bakıyor anlamına gelir” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk aile yapısı ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği programın defalarca uyarılmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı için hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları programına konuşmacı olarak katılan ve burada konuya ilişkin açıklamalar yapan Şahin, inceleme başlatılmasının, o platform veya programa cezai işlem uygulanması anlamına gelmediğini vurguladı. Şahin inceleme başlatıldığını, “Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır” ifadeleri ile duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 20. Programına konuşmacı olarak katıldı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Şahin, RTÜK’ün yetkileri, yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Şahin, “Net tavırları olan devlet kurumları arasında belki de en önemli, ilk sırada gelecek olan kurumlardan birisi olduğunu düşünüyorum RTÜK’ün çünkü görevi ve tanımı her şeyi bir kanun ile belirlenmiş bir üst kurul. RTÜK 6112 sayılı kanun ile kurulmuş bir üst kuruldur, anayasada yeri vardır. 9 üyesi vardır, 9 üyenin içerisinden bir başkan seçilir. Bir başkanvekili seçilir ve diğer üyelerde bütün siyasi oluşumların temsil edilebileceği bir sistemden kurulmuştur ve meclisteki temsile göre kurulmuştur. Yani herkesin siyasi yapısına göre bir üye orada mevcuttur” dedi.

"Devamlı şikayet gelen yayınlar yapılmaya başlandıysa devreye giriyoruz"
Devamlı şikayet gelen aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlanıldığı zaman devreye girdiklerini aktaran Şahin, “Aslına bakacak olacaksanız biz herkesin ilgi alanına giren konuları bırakalım, fakat durmadan eğlence ile alakalı bilgileri verelim, şunu vermeyin, bu siyasi görüşü yüceltin gibi uygulamalar içerisinde olmamız mümkün değil, bunu yapmıyoruz. Biz özellikle 2017’deki son çıkan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital alanı da denetliyor ve düzenliyoruz. Dijital alanın düzenlenmesi tabii ki şahsi insanların tekil anlamdaki iletişimleri bizi ilgilendirmiyor, eğer bir kanunsuzluk veya ihlal varsa o Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgi alanına giriyor. Biz devamlı şekilde şikayet gelen aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlandıysa o zaman devreye giriyoruz” diye konuştu.

"İnceleme başlatılması demek ceza anlamına gelmez"
İnceleme başlatılan programın 34 kere uyarıldığını ifade eden Şahin, “Çokta izlenen program olduğu söyleniyor benim hiç izlemediğim bir program, bana öyle denk geldi şaşırdım zaten böyle bir program var mı diye. Arkadaşlarımız takip ediyorlarmış uyarmışlar 34 kere, onlar oradan biliyorlarmış. Benim önüme geldiği zaman farkına vardım, bir program ile ilgili olarak yine bir yazarımızın atmış olduğu tiwit üzerinden çıkan tartışmalar ile konu önümüze geldi. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak biz önümüze geldiği zaman, canımız sıkıldığı zaman, önümüze geldiği şekilde mesaj vermiyoruz veya önümüze geldiği gibi mesaj atmıyoruz. Ne zaman ki bir hareketlenme oluyor, halkımızın tepkileri yoğunlaşıyor ve bize de artık ne yapılıyor bu konuda denildiği zaman belki devreye giriyoruz. Biz de her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek, o yapıma, o programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK’ün bakıyor anlamına gelir. Ben diyorum ki; şu sebeplerden dolayı şikayet edilen ve yayınlara bu şekilde devam eden şu program ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Bunu yapmak benim görevim. Yoksa sosyal medyada, her yerde almış başını gidiyor; ‘RTÜK nerede, niye görevini yapmıyor’ diye. Bir şekilde bir şey yapmanız lazım. Bu ceza vermek değildir. Biz toplanacağız, daha kurula gelmedi. Belki ceza almayacak, belki de alacak. Bunun kararını ben veremem. Ama nasıl anlatıldı, RTÜK başkanı dün akşam bastı cezayı. Açıklama yaptım daha” şeklinde konuştu.

"Uygulamalarımızdaki demokratik yapı diğer ülkelerde yok"
Gençlere önerilerde bulunan Ebubekir Şahin, “Doğanın genel akışına, yaşayış tarzına aykırı olur denetimsiz, düzenlemesiz bir ortam. RTÜK olmasın veya RTÜK benzeri bir şey olmasın, bu yayınlar ülkemize gelsin. İstediği gibi internet üzerinden yayın yapsın. Evde kardeşiniz, eşiniz, anneniz, babanız ve çocuğun ile birlikte yan yana oturup istediği gibi yayın yapanları bunlarla birlikte izleyin. İzleyemezsiniz. Bizim uygulamalarımızdaki demokratik yapı ne Almanya’da, ne Fransa’da, ne Rusya’da, ne İngiltere’de var. İngiltere’de kraliyet ailesinin aleyhine yorum yapan bir yorumcu BBC’e çıkamaz, başka kanalda yorum yaparsa bile çıkamaz. Veya Almanya’da bir genç, yeni kanundan sonra sosyal mecra üzerinden paylaşımda eğer ki onların anayasal kurumlarına karşı bir suç izliyorsa şuandaki parasal değeri herhalde 57 bin Euro’dan başlıyor ama direk hapisle cezalandırabiliyor. Onun ötesinde de Twitter, Facebook veya Instagram o kişinin ev adresine, telefonuna ve kimlik numarasına kadar vermekle yükümlüdür. Arkadaşlar bir şeyleri yaparken, konuşurken veya yorumlarken biraz daha olan bitenden haberdar olarak yapmak lazım. Böyle bir çağda yaşarken, bu çağın avantajları ve dezavantajları hepsi bize sunuluyor. Biz avantajlarını alarak yürümemiz lazım diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Program, Başkan Şahin’e çiçek ve ödül takdimi sonrasında çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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