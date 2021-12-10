Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, 2004 yılında trafik kazasında şehit olan polis memuru Fatih Esin Ertürk´ün kız kardeşi Nilüfer Ertürk (37) ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı. Lastiği patlayan araçtan inen Nilüfer Ertürk, TIR´ın çarpması sonucu ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emlakçılık yapan Nilüfer Ertürk, dün D-100 Karayolu Sakarya-Kocaeli yolunda otomobilinin patlayan lastiğine bakmak için araçtan indi. Arkadan gelen TIR´ın çarpması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nilüfer Ertürk´ün, Geyve ilçesinde polis memuru olan ağabeyi Fatih Esin Ertürk'ün (28) de 30 Kasım 2004'te göreve giderken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi. 3 çocuk annesi Nilüfer Ertürk´ün cenazesi Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi´nde bulunan Yunuspaşa Camii´ne getirildi. Ertürk, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2021-12-10 16:56:20



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