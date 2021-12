5 milyon liralık duble yol, törenle açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinin ulaşımında alternatif olarak 5 milyon liraya inşa edilen 2 kilometrelik duble yol geçekleşen törenle açıldı.

Arifiye ilçe ulaşımına yeni bir alternatif oluşturdukları söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Duble yol ile ilçemizin şehir merkezine olan ulaşımını rahatlatacak yeni bir bulvar açmış oluyoruz. Böylece ilçe ulaşımına yeni bir soluk kazandırmış oluyoruz. Bulvar, Terminal Kavşağı ile TankPalet Fabrikası boyunca devam ediyor ve Demiryolu Üstgeçit Köprüsünde son buluyor. Hayatın her noktasında hemşerilerimize hizmet vermek gayretiyle çalışıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Hep söylüyorum; doğumdan ölüme kadar insana dair her ne varsa orada Sakarya Büyükşehir Belediyesi var” dedi.



"Şehrin marka değerine katkı veren tüm projeler, eserler kıymetlidir"

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Duble yol ve gasilhane projelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakarya sadece ülkemizin değil, bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı şehirlerinden biridir. Şehrin marka değerine katkı veren tüm projeler, eserler kıymetlidir. Vatandaşımızın işini kolaylaştıran, memnun eden, mutlu eden, katkı sağlayan her çalışma önemli ve değerlidir. Şehrimizde güzel hizmetler üreten, sahip olduğu imkanlarla büyük işler yapan, Türkiye’ye projeleriyle örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sanayi, tarım, turizm ve diğer tüm alanlarda Sakarya gelişimini sürdürecektir” diye konuştu.

Açılışın ardından Arifiye’de hayırsever iş insanların katkılarıyla hayata geçirilen gasilhane binası da hizmete sunuldu.

