Vaazlarıyla tanınan Ahmet Tomor koronavirüsten öldü, cenaze namazını Erbaş kıldırdı

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Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'da, verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor (88) koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Tomor, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sakarya´da verdiği vaazlarla bilinen Ahmet Tomor, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Ahmet Tomor, dün yaşamını yitirdi. Ahmet Tomor'un cenazesi bugün 15 Temmuz Camili 2 Mahallesi İmamı Azam Camii´ne getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Tomor'un cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN

2021-12-12 14:59:05



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