"Dur" ihtarına uymadı, hem başka araçlara hem de ekip otosuna çarptı Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü trafikte adeta terör estirdi

Sakarya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü önce başka araçlara, ardından da kendisini durdurmak isteyen ekip otosuna çarptı. Kazada 2 polis ve sürücü yaralandı.

Olay, Erenler ilçesi Pekşenler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin sürücüsü A.A., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında da kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında farklı araçlara da çarpan A.A. idaresindeki otomobil, daha sonra D100 Karayolu'nda ters şeride girdi. Kovalamaca bir süre daha devam ederken, kaçan şüphelinin otomobili ile ekip otosu çarpıştı. Kazada polis memurları Y.O. ile N.A. ve şüpheli A.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli A.A.'nın birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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