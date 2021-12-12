9 farklı işyerinden hırsızlık yapmışlardı, bekçiler suçüstü yakaladı: 3 tutuklama

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Sakarya’nın Sapanda ilçesinde 9 farklı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı suçüstü yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sahil Şeridi ve Göl Mahallesi Prof. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde toplam 9 adet işyerinde hırsızlık yaşandı. Hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin çalışma başlattı. Mahalle bekçilerince H.C., M.İ. ve M.U.N. isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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