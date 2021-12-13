Okudukları kitabın içeriğine uygun etkinliklerde eğlenerek öğreniyorlar

Adapazarı Vali Mustafa Uygur Ortaokulu’nda örnek bir kitap okuma kampanyası başlatıldı. 5’nci sınıf öğrencileri, okudukları kitapların formatına göre sınıflarında oluşturdukları ortamlarda eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor.

Adapazarı Vali Mustafa Uygur Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni Zeynep Kumat sorumluluğunda 5’inci sınıf öğrencileri dönüşümlü kitap okuma kampanyası başlattı. ‘Evde, okulda ve her yerde kitabımızı okuyoruz, geleceğimize dokunuyoruz’ fikri ile yola çıkılan okuma kampanyasında; öğrenciler dönüşümlü olarak okudukları kitapları birbirleri ile paylaşıyor. 2 haftalık sürede belirlenen kitabı okuyan öğrenciler, sürenin bitiminde ise kitabın içeriğine uygun etkinliklerle eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Öte yandan öğrenciler tarafından, “Bizler okuyoruz okudukça kah gülüp kah hüzünleniyoruz. Yeni maceralar yaşayıp yepyeni dünyalar keşfediyoruz. Kitapların hayat veren iksirinden bizler içtik, filizlendik. Gür bir ağaç olma, meyvelerimizle faydalı olma yolunda ilerliyoruz. Haydi sen de katıl bize, bir fener yak geleceğe!” ifadeleri kullanılan mesajda herkes kitap okumaya davet edildi.

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