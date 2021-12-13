2 ton ayva çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 2 ton ayvayı çalarak, tarla sahibini darp ve gasp eden 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi'nde Ş.K. isimli vatandaş, tarlasındaki yaklaşık 2 ton ayvanın bir kamyona yüklenerek çalındığını fark edince olaya müdahale etti. Şüpheliler sözlü tartışma yaşadıkları tarla sahibini döverek cep telefonunu da gasp etti. Olay yerinden kaçan şüpheliler, ellerindeki baltayla tarla sahibinin aracına da yaklaşık 13 bin liralık maddi hasar verdi. Yaralanan tarla sahibi jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Yaralı Taraklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların 1’i kadın olan N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç. (17) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak, çalınan yaklaşık 2 ton ayva sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken, A.Ç. ile A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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