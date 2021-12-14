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Cezaevine götürüldüğü esnada adliyeden kaçmaya çalıştı ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs için polis havaya ateş açtı Şahsın yakalandığı anlar böyle görüntülendi

İHA

Cezaevine götürüldüğü esnada adliyeden kaçmaya çalıştı ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs için polis havaya ateş açtı Şahsın yakalandığı anlar böyle görüntülendi

Sakarya’da hakkında tutuklama kararı verildikten sonra adliyeden cezaevine götürülmek isteyen şahıs kaçmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs için polis havaya uyarı ateşi açtı. Şahsın yakalanarak etkisiz hale getirildiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan Sakarya Adalet Sarayı kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs işlediği suçtan dolayı hakkında tutuklanma kararı verildikten sonra cezaevine götürülmek istenildiği esnada adliyeden kaçmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs için havaya uyarı ateşi açıldı. Ekiplerce yakalanarak etkisiz hale getirilen ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen şahıs, cezaevine sevk edildi.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, adliyeden kaçmak istediği esnada polis ekiplerince yakalanan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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