SUBÜ’de Türkiye’nin olimpiyat serüveni konuşulacak

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda Türkiye’nin olimpiyat serüveni konuşulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda ‘Türkiye’nin Olimpiyat Serüveni’ başlıklı söyleşi gerçekleşecek. Programa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu’nun üstleneceği söyleşide olimpiyatlar, olimpiyatlarda Türkiye, spor insanlarının uluslararası kuruluşlarda temsili ve Türkiye’nin spor modeli konuları konuşulacak.

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