Yaptığı camii maketinde tek eksik imam Hayalindeki camiinin maketini 3 yıldır yapıyor Minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleri olan maket camii kendine hayran bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaptığı camii maketinde tek eksik imam Hayalindeki camiinin maketini 3 yıldır yapıyor Minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleri olan maket camii kendine hayran bırakıyor

İHA

Yaptığı camii maketinde tek eksik imam Hayalindeki camiinin maketini 3 yıldır yapıyor Minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleri olan maket camii kendine hayran bırakıyor

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Yaşar Çolak, hayalindeki camiinin maketini 3 yıldır yapıyor. Adeta sadece imamı eksik olan camii ise minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleriyle kendine hayran bırakıyor.
Sapanca ilçesinde havalandırma tertibatı işleri yapan 72 yaşındaki Yaşar Çolak, oğlunun gösterdiği camii resminin daha iyisini yapmak için kolları sıvadı. Resimde gördükleri ve hayalinde olmasını istediği parçaları taslak haline getiren Çolak, ortaya koyduğu eserini 3 yıldır devam ettiriyor. Yaklaşık 12 bin liraya mâl olan camii minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleriyle kendine hayran bırakıyor. Yüksekliği 180 santimetre, genişliği 140 santimetre olan ve ahşap ile bakırdan yapılan camiinin ezansız kalmaması içinde ses sistemi kuran Çolak, makette eksik kalan yerleri tamamladıktan sonra Ayasofya Camii’nin maketini yapmayı hedefliyor.

Yaptıkça insan zevk alıyor
Caminin yapım aşamasının 3 yıla girdiğini aktaran 72 yaşındaki Yaşar Çolak, “Ben 1972 senesinde 4 minareli bir cami yaptım. İzmir Fuarı’na götürdük onu, minaresinde 240 ışık vardı, onunla çok uğraştım. Ve bu 2’nci cami yapışım. Bunu da çocuklarımdan en büyük oğlum; bana internetten çektiği bazı fotoğrafları gösterdi ve yapabilir misin dedi. Maketi değil resmini gösterdi ve yapabilir misin diye sorunca ben de 100 misli daha güzelini yapabileceğimi söyledim. Ve öylece başladık yapmaya. Gittikçe güzel olmaya başladı. Çocuğumun kendisi de şaşırdı. Ben şöyle diyorum bu işi yapanlardan bir tanesi gelsin ve desin ki ben bunun benzerini yaparım, onun alnını öperim. Aynısı değil, benzerini yaparım desin mümkün değil. 3 yıla giriyor bu camiinin yapım aşaması. Yaptıkça insan zevk alıyor” dedi.

Ayasofya Camii’ni yapmayı düşünüyorum
Caminin eksiklerinden sonra Ayasofya Camii’nin maketini yapmayı hedeflediğini de belirten Çolak, “Caminin içerisinde; minberi, kürsüsü, mihrabı her yerini içinin döşemesi daha güzel olsun diye uğraşıyoruz. Ben beynimde böyle bir şey tasarladım ve bundan sonra ise Ayasofya Camii’ni yapmayı düşünüyorum. Bunun daha iyisini yapacağım ömrüm yeterse. İlk başta sacdan yapıyorum, cam yerlerini kesiyorum. Daha sonra içindeki teferruatı hallettikten sonra dışını kibrit çöpü ile döşemeye başlıyorum. Kolay kolay hiçbir şey olmaz. Yapıştırıcı ve kibrit çöplerini birinci sınıf kalitede kullanıyorum. Yüksekliği minare ile beraber 175180 santimetreyi buluyor. Camiyi maket gibi değil de ne kadar büyük yaparsam, gerçeğine benziyor. Yoldan geçenler camiyi görünce, ‘Koskoca camiyi buraya nasıl soktun’ diye merak ediyor. Genişliği 135140 santim. Bu camiyi yaparken ki maliyetim yaklaşık 12 bin TL’yi buldu şuanda ve herhalde 12 bin lira daha maliyeti olduktan sonra bitecek” diye konuştu.

Maket değil içi ve dışı da hakiki cami gibi
Hayalindeki camiyi maket haline getiren Çolak, görenlerin şaşırdıklarını belirterek, “Camiyi görenler hayret ediyor. Dışarıdan bakıyor çok güzel olmuş diyor ve birde içini gördükten sonra ‘İçi dışından, dışı içinden güzel’ gibi yorumlar yapılıyor. Şimdi ben bu hayalimdeki caminin maketini yaptım, ama fırsatım olur ve ömrüm yeterse bunun gerçeğini de yapmayı düşünüyorum. Maket değil içi ve dışı da hakiki cami gibi zaten. Birisi gelsin desin ki bana; ‘Bunun işçiliği veya şurası güzel olmamış’ hiçbir yerinde hata bulamaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SUBÜ’de Türkiye’nin olimpiyat serüveni konuşulacak
YEREL HABERLER SUBÜ’de Türkiye’nin olimpiyat serüveni konuşulacak
42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi Diş hekimi için çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi Yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşları içerisinde uğurladı
YEREL HABERLER 42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi Diş hekimi ...
Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 2 gözaltı
Cezaevine götürüldüğü esnada adliyeden kaçmaya çalıştı ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs için polis havaya ateş açtı Şahsın yakalandığı anlar böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Cezaevine götürüldüğü esnada adliyeden kaçmaya ...
2 ton ayva çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı
YEREL HABERLER 2 ton ayva çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si ...
Başkan Yüce mecliste açıkladı Nehrin çocuklarının ürünü ‘nehir’ raflara çıkıyor: “Uygun ve kaliteli olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce mecliste açıkladı Nehrin çocuklarının ...
Halit Evin’in ismi o caddede yaşayacak
YEREL HABERLER Halit Evin’in ismi o caddede yaşayacak
Okudukları kitabın içeriğine uygun etkinliklerde eğlenerek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Okudukları kitabın içeriğine uygun etkinliklerde ...
Ebeveynlerin dikkati çocuklarda görülen skolyozun önüne geçiyor
YEREL HABERLER Ebeveynlerin dikkati çocuklarda görülen skolyozun ...
Serdivan Çocuk Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci katılım sağladı
YEREL HABERLER Serdivan Çocuk Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci katılım ...
Elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek cihaz tasarlandı
YEREL HABERLER Elektrikli araçların arızalarını anında tespit ...
SAÜ’de ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı’ paneli
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı’ ...
Sakaryalı yazarlar Karasu’da öğrencilerle buluşacak
YEREL HABERLER Sakaryalı yazarlar Karasu’da öğrencilerle buluşacak
Vali tribünde taraftarla maç izledi, ortaya renkli görüntüler çıktı Vali Kaldırım, maraton tribününde yeşil-siyahlı taraftarların heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali tribünde taraftarla maç izledi, ortaya renkli ...
Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık 2 ton ayvayı çaldıkları yetmedi, tarla sahibini dövüp gasp ettikten sonra aracına zarar verdiler Olayı gerçekleştiren 1’i kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık 2 ton ...
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı Rekoltesi iyi, fiyatı düşük olan ıspanak üreticiyi güldürmedi Muhtarlık ve üreticilik yapan Sadettin Duman: “Rekolte iyi beklediğimiz tonaj fakat fiyatlar çok düşük” “Besin kaynağı olan ıspanak, mutfaklarımızın olmazsa olmazı”
YEREL HABERLER Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat ...
Çaldıkları malları 10 bin liraya satan 7 şüpheliden 6’sı yakalandı Çalınan mallar sahiplerine teslim edilirken şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Çaldıkları malları 10 bin liraya satan 7 şüpheliden ...
Bir gecede 6 yeri soyan 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Bir gecede 6 yeri soyan 18 yaşındaki suç makinesi ...
9 farklı işyerinden hırsızlık yapmışlardı, bekçiler suçüstü yakaladı: 3 tutuklama
YEREL HABERLER 9 farklı işyerinden hırsızlık yapmışlardı, bekçiler ...
26 yaşındaki genç evde ölü bulundu Tüfekle başından vurulmuş halde bulundu, ekipler inceleme başlattı
YEREL HABERLER 26 yaşındaki genç evde ölü bulundu Tüfekle başından ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Serik Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Serik Belediyespor: 1
Serdivan’da 11 sokak asfalta hazır
YEREL HABERLER Serdivan’da 11 sokak asfalta hazır
‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ AKM’de konuşulacak
YEREL HABERLER ‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ AKM’de ...
Yazar Tufan: “Bize düşen insanı savunmaktır”
YEREL HABERLER Yazar Tufan: “Bize düşen insanı savunmaktır”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.