Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Bilecik´te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu´nun cenazesi memleketi Sakarya´nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi Merkez Camii´ne getirildi. Babası Ahmet ve annesi Ayşe Berberoğlu'nu yakınları teselli etti. Cenazeye ailenin yakınları, vatandaşlar ve Meltem´in Bilecik´ten gelen okul arkadaşları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Meltem Berberoğlu´nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Ahmet Berberoğlu kızının fazla kilolarından kurtulmak için 3 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğunu, yurtta fenalaşarak yaşamını yitirdiğini söyledi.
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-12-14 16:55:49
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