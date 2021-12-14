Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

Emekli zammı ne kadar olacak?

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik´te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu´nun cenazesi memleketi Sakarya´nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi Merkez Camii´ne getirildi. Babası Ahmet ve annesi Ayşe Berberoğlu'nu yakınları teselli etti. Cenazeye ailenin yakınları, vatandaşlar ve Meltem´in Bilecik´ten gelen okul arkadaşları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Meltem Berberoğlu´nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ahmet Berberoğlu kızının fazla kilolarından kurtulmak için 3 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğunu, yurtta fenalaşarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-12-14 16:55:49



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