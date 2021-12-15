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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri bu okulda deneyim kazanacak

İHA

Üniversite öğrencileri bu okulda deneyim kazanacak

Sakarya Üniversitesi ve Özel Serdivan Altınküre Okulları arasında, eğitim fakültesi öğrencilerinin okullarda öğretmenlik deneyimi kazanmaları amacıyla tasarlanan 'Öğretmenliğe İlk Adım' projesinin protokolü imzalandı.
SAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin okullarda öğretmenlik deneyimi kazanmaları amacıyla ‘Öğretmenliğe İlk Adım Projesi’ hayata geçirildi. SAÜ ve Özel Serdivan Altınküre Okulları’nın işbirliğiyle tasarlanan projenin protokolü, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Özel Serdivan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya arasında imzalandı. Projeye katılacak öğrencilere ise SAÜ Eğitim Fakültesi’nde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil ve Özel Serdivan Altınküre Okulları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Tombul tarafından bilgilendirme toplantısı verildi. Toplantıda, SAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, henüz mesleğe başlamadan önce gerçek eğitim ortamlarında öğretmenlik mesleğini çok yönlü olarak tanıma fırsatını yakalayacakları ve özel sektörde çalışmak gibi ikinci bir alternatifi yerinde, tüm gerçekleriyle tanımalarının sağlanabileceği vurgulandı. Ayrıca toplantıda projenin, Sakarya Üniversitesi’nin öne çıkarmaya çalıştığı öğrenci ArGe uyumu ve üniversitesektör işbirliği kanallarının açılmasına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

"Amacımız, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak"
Altınküre Okulları Okul Müdürü ve Proje Sorumlusu Serkan Şahin, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında SAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, 14 Aralık Salı günü okuldaki çalışmalarına başladı. Amacımız, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak. Öğrencilerin, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliğini kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda, uygulama çalışmalarına destek olacak uygun imkan ile ortam hazırlayarak, öğretmen adaylarının tüm branşlarda tecrübeli öğretmenlerden birebir danışmanlık hizmeti alabilmesini sağlamaktayız. Okulun anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerimize rehberlik edebilecek öğretmen adaylarıyla çalışma fırsatı bulan SAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, programı başarıyla tamamladıklarında üniversite mezuniyeti sonrası ihtiyaç dahilinde Özel Serdivan Altınküre Okullarında öğretmen olarak istihdam edilebilme avantajı elde edeceklerdir" dedi.

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