Özel Adatıp Hastanesi’nden Vali Kaldırım’a ziyaret

Özel Adatıp Hastanesi yönetim kurulu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret etti.

Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbay, Genel Müdür Yardımcısı Önder Altun ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Pınar Erdağ, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, sağlık turizmi başta olmak üzere, uluslararası platformlarda Sakarya’nın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Kaldırım ise ilerleyen süreçte sağlık turizmi için alt yapı çalışmalarının başlayacağını ve izlenecek yolların belirleneceğini ifade etti.

Sakarya adına yapılacak olan her çalışmaya canı gönülden destek vermeye hazır olduklarını belirten Adatıp Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbay, “Öncelikle Valimize bizi makamına kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Ziyaretimiz esnasında Sakarya’mız adına hem sağlık hem turizm hem de sağlık turizmi konularında istişarelerde bulunduk. Kendisine şehrimize faydası olacak her çalışmanın içinde bulunacağımızı belirttik” dedi.

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