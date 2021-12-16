Lavaboda kanlar içinde bulunan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bakıcısı tarafından lavaboda yerde kanlar içinde yatarken bulunan 82 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısı Türkmenistan Uyruklu 44 yaşındaki G.B., 82 yaşındaki Münevver Çetin’i ihtiyacını gidermesi için lavaboya götürdü. G.B., evdeki normal işlerine döndüğü esnada gelen ses üzerine tekrar lavaboya yöneldi. Kapıyı açan bakıcı G.B., yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken yaşlı kadının cenazesi savcı incelemesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. İlk belirlemelere göre düşme neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

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