SAÜ Teknoloji Takımları bir araya geldi Rektör Savaşan: “Ufku Türkiye’yi aşmış bir gençlik var”

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunan öğrencileri bir araya getirdi. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji toplulukları ve takımları, aralarında bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı için Rektör Prof. Dr. Savaşan’ın davetiyle toplandı.

Milli teknolojilerin gelişmesi için faaliyet gösteren toplulukların devamlılığının sağlanması ve kültürünün yaşatılması için teknoloji takımlarının temsilcileri, öğrencilerin ve üniversite yönetiminin huzurunda SAÜ kültür ve Kongre Merkezinde sunumlar yaptı. Tecrübe Aktarım Toplantısının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Savaşan, bütün teknoloji takımlarının TEKNOFEST için sahada olduğuna dikkat çekerek, “Bütün takımlarımız TEKNOFEST’te sahadaydı, aşağı yukarı bir yılı bulan bir çaba vardı ortada. Bu nedenle ‘Teknoloji takımları arasında bir tecrübe paylaşımı iyi olur’ dedik ve bu toplantıyı düzenledik” dedi.

SAÜ’deki teknoloji takımlarının çokluğuyla övünen Rektör Savaşan, bunun aynı zamanda dezavantaj da doğurabileceğine dikkat çekerek, “Teknoloji takımlarımızda bir dağınıklık da var; bir tarafta uzun süredir devam eden ve pek çok başarı sağlamış takımlar varken diğer tarafta henüz topluluk kuramamış yeni takımlarımız var. Dolayısıyla takımlar arası bir teknoloji ve tecrübe paylaşımının faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil gençlerin, öğrenci topluluklarına yüksek rağbet göstermesine dikkat çeken Rektör Savaşan, “Bugün, Türkiye’deki genel havaya uygun olarak teknolojik yenilikler, inovasyon ve yüksek teknoloji peşinde koşan, ufku Türkiye sınırlarını aşmış, dünyayla yarışma motivasyonu ve yeteneğine sahip yeni bir gençlik var. Topluluklar içinde sosyal, kültürel ve sportif topluluklar ile sosyal sorumluluk projeleri mevcut; hepsi de yükseköğretimde olması gereken ekosisteme destek oluyorlar” şeklinde konuştu.

Teknoloji topluluklarının Türkiye’nin değişen vizyonuna uygun olarak hareket ettiğine değinen Prof. Dr. Savaşan, “Türkiye bugün edilgen bir yapıdan çıkmış olan ve iddiası olan bir ülke. Dolayısıyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya çalışıyor. Türkiye; Suriye’den Libya’ya, Karabağ’dan dünyanın farklı yerlerine, gerek yumuşak güç gerekse yeni teknolojik ürünleri eliyle ulaşma çabası içinde olan bir ülke. Dolayısıyla her kademeden birçok öğrenci, Teknofest ve diğer ulusaluluslararası yarışmalar kapsamında bu ekosisteme destek verme çabasında. Bu çabalarından dolayı tüm öğrencilere ve onlara destek veren danışman hocalara ve idari personele teşekkürlerimi sunuyorum. Netice olarak bu gibi toplantılar sayesinde bu aktiviteleri daha sürdürülebilir bir hale getirme çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Savaşan, “İnanıyorum ki bu gelişmeler sağlanınca teknoloji topluluklarının sayısı artacaktır. Bu topluluklar ve takımlar aracılığıyla çaba sarf eden öğrencilerin tamamı üniversite eğitimini tam da olması gerektiği şekliyle sürdürüyorlar. Öğrenciler, bir üniversite bitirirken üniversite diplomasına ek olarak bu projeler sayesinde ilave donanımlar kazanıyorlar. Birçok genç bu donanımı ancak üniversite mezuniyeti sonrası iş hayatına atıldığında edinebiliyor. Dolayısıyla siz öğrenciler üniversite eğitiminin yanı sıra ilave donanımlar kazanıyorsunuz. Öğrenciyken teknoloji takımlarında görev almış mezunlarımız da, bu takımlarda yer almanın hem istihdam bulma hem de bulunan işte yükselme için ilave yetkinlikler kazanma doğrultusunda işlerini kolaylaştırdığını söylüyorlar. Hepinizi tebrik ederim, başarılarınızın devamını dilerim. İnşallah üniversite ve üniversite yönetimi olarak bu muhite daha güçlü destek vermeye gayret edeceğiz. Toplantı inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

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