Faik Baysal AKM’de anılacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 17 Aralık Cuma günü AKM’de Faik Baysal’a saygı gecesi düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son ayında birbirinden farklı programları Sakaryalılarla buluşturan etkinlik takvimi kapsamında Şair ve Yazar Faik Baysal’a saygı gecesi düzenlenecek. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek programın Moderatörlüğünü Yazar Fahri Tuna üstlenecek. Konuşmacılar ise Emre Baysal, İffet Hacıeyüpoğlu, Kadir Korkut, Furkan Özren ile Yasin Andaç olacak. ‘Faik Baysal’a Ahde Vefa’ programı 17 Aralık Cuma günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, Faik Baysal’ın edebi anlayışı, eserleri ve diğer yönlerinin ele alınacağı programa tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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