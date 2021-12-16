Kültür sanat etkinlikleri dinleti programıyla devam etti

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Musikimizde Yaşayan Gelenek’ isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Musikimizde Yaşayan Gelenek’ isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenen programa ses sanatçısı Mustafa Doğan Dikmen konuk oldu. Birbirinden değerli eserleri seslendiren Dikmen’e udda Prof. Dr. Feri Koç, kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş ve kemençede Erhan Bayram eşlik etti. Çok sayıda kültür sanat dostunun yer aldığı dinleti programında Türk musikisinden önemli eserler kulakların pasını sildi.

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